Визнання Іраном відповідальності за загибель українського літака і реакції в Україні

Корпус вартових Ісламської революції, елітне іранське військове формування, взяло на себе «повну відповідальність» за збиття українського літака біля Тегерана.

Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде у своєму виступі по державному телебаченню заявив, що його аерокосмічний підрозділ здійснив збиття українського лайнера. За його словами, український літак був помилково «ідентифікований як крилата ракета».

Іранське керівництво заявило, що винні в трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

Радіо Свобода зібрало реакції на визнання Іраном відповідальності за загибель українського літака.

Президент і його офіс

Володимир Зеленський наисав у твітері, що очікує від Ірану вибачень та компенсацій постраждалим:

«Ранок приніс правду. Україна наполягає на повному визнанні провини. Ми очікуємо від Ірану притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень. Розслідування має бути повним, відкритим і продовжуватися без затримок чи перешкод».

Офіс президета у твітері повідомив, що Володимир Зеленський обговрив з Емманюєлем Макроном подальше розслідуванян катастрофи:

«Президенти України та Франції обговорили співпрацю у розслідуванні збитого літака МАУ в Ірані».

Прем’єр і силовики

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пише, що українські експерти не полишають роботи на місці падіння літака:

«Іран заявив, що український пасажирський літак було збито. Але розслідування триває: наші експерти й надалі працюють на місці трагедії з метою детального розслідування причин катастрофи та повернення тіл загиблих».

Служба безпеки України переконує, що визнання Іраном своєї відповідальності за збиття українського літака для неї не стало несподіванкою:

«Заява іранської влади про те, що військові цієї країни помилково збили літак «МАУ», підтвердила першу версію розслідування, до якої схилялася СБУ».

Крім того, СБУ повідомляє, що очільник відомства поінформував про перебіг розслідування катастрофи членів РНБО України:

«Голова СБУ Іван Баканов проінформував представників органів сектору безпеки і оборони про хід розслідування Службою обставин катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані під час наради у Раді національної безпеки і оборони України»

Політики та експерти

Колишній секретар РНБОУ Олександр Турчинов заявляє, що відповідальність за загибель українського літака з Іраном має розділити Росія:

«За збитий український «Боїнг» повинно відповідати не тільки керівництво Ірану, але і РФ».

Народний депутат України від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв у своєму дописі підкреслює відмінність дій Ірану від позиції Росії у подібних випадках:

«Середньовічний фундаменталістський Іран виявився цивілізованішим за Росію. Обидві збили пасажирські літаки. Тегеран визнав провину на третій день, Москва викручується сьомий рік».

Блогер Фашик Донецький з реакції Росії на загибель українського літака робить висновок, що збити його могли російські військові:

«Судячи з істерики представників РФ з приводу літака, мовляв Іран зізнався, справа закрита, готовий закластися, що стріляли іхтамнєти».

Колишній народний депутат Борислав Береза очікує реакції Верховної Ради:

«До речі, а у нас все ще парламентсько-президентська республіка чи вже навпаки? Де позиція нашого комітету ВР з питань зовнішньої політики? Чи там вузька спеціалізація виключно в категорії «анал-табу»?»

Колишня в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун радить, чим можна допомогти рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі:

«Сьогодні Іран визнав провину у збитті літака #PS752. Скорбота через втрату близької людини від насильницької смерті може бути дуже важкою. Згадайте людей, що загинули від насильницької смерті, і допоможіть рідним загиблих висловленням співчуття і підтримки».