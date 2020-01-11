Тіла загиблих українців будуть репатрійовані в Україну з Ірану 20-21 січня – секретар РНБО

Тіла загиблих українців зі збитого в Ірані літака «Міжнародних авіаліній України» будуть репатрійовані в Україну приблизно 20-21 січня, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов і в коментарі «ВВС.Україна».

«Тридцять відсотків тіл вже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну», – повідомив Данілов.

Він висловив упевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсації родинам загиблих і вартості літака.

«Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали», – сказав Данілов.

Крім того, 11 січня на брифінгу президент МАУ Євген Дихне заявив, що авіакомпанія виплатить всі належні страхові виплати та компенсації сім’ям загиблих у авіакатастрофі. Він зазначив, що у МАУ готові доставити всі тіла родичам, якщо український борт забере їх до Києва.

11 січня іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей».

Пізніше Корпус вартових Ісламської революції, елітне іранське військове формування, взяло на себе «повну відповідальність» за збиття українського літака. Там пояснили, що літак був помилково «ідентифікований як крилата ракета».

Президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.