Зеленський відреагував на зізнання офіційного Тегерана щодо збиття українського літака

Президент України Володимир Зеленський відреагував на офіційне повідомлення влади Ірану про те, що «через помилку» був збитий український пасажирський літак авіакомпанії МАУ рейсу PS752 сполученням Тегеран – Київ.

«Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини. Ми очікуємо від Ірану запевнень у готовності до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах. Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон», – написав Зеленський у фейсбуці.

Він також наполіг, що 45 українських фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію з боку Ірану «для встановлення справедливості».

11 січня з самого ранку іранська влада визнала, що український літак був збитий. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливий крах українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.