Радіо Свобода Daily: СБУ розглядає дві версії катастрофи літака МАУ – влучення ракети і теракт

Авіакатастрофа українського літака в Ірані. Що відомо і не відомо на цей момент?

Американські, британські і канадські посадовці заявляють про велику ймовірність того, що іранські військові випадково збили український цивільний авіалайнер поблизу Тегерану 8 січня. Та незважаючи на все більшу кількість доказів, Тегеран стверджує: «неможливо», щоб український авіалайнер збила під Тегераном іранська протиповітряна оборона. За кілька годин до того Іран випустив балістичні ракети проти американських сил в Іраку. Що відомо і не відомо про авіакатастрофу?

Влучення ракети і теракт – версії СБУ

Служба безпеки України розглядає дві версії причин авіакатастрофи рейсу PS572: влучення ракети та терористичний напад. Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов. За його словами, версія ракетного пострілу викликає низку питань.

«Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, йдеться про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються», – заявив Баканов. Він додав, що інформацію щодо версії теракту СБУ «ретельно вивчає та аналізує», однак деталей не навів.

Пристайко пояснив, чому Україна не стверджує, що літак збили іранською ракетою

Слідча група, яка зараз працює в іранській столиці, намагається технічними засобами повністю реконструювати літак, аби зрозуміти, що з ним сталося, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Також він заявив, що українська слідча група отримала доступ до бортових самописців літака. Міністр не стверджує, що літак збили іранською ракетою, пояснюючи це тим, що Україна не хоче політизувати розслідування, а намагається зібрати весь пакет доказів.​

Літак МАУ могли збити з бази для випробувань ракет – Bellingcat

Експерти Bellingcat підтвердили, що відео з влучанням ракети в лайнер, оприлюднене 9 січня в телеграмі, зняте в місті Паранд біля Тегерану. За даними журналіста-розслідувача групи Христо Ґрозева, ракету могли випустити з бази для випробувальних тестів ракет протиповітряної оборони Ірану. Про те, як проводилося дослідження, він розповів Радіо Свобода.

Українські прикордонники заявляють про затримання охоронця збитого літака MH17

Охоронця збитого літака рейсу МН17 затримали співробітники Держприкордонслужби України, повідомляє пресслужба відомства. Ідентифікувати його допомогли фотографії «у військовій формі зі зброєю в руках, знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака», які він сам виклав у соціальну мережу.

«Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами, літака рейсу МН17. Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав і віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих», – йдеться в повідомленні.

Філарет відкликав свій підпис під рішенням Помісного собору. В ПЦУ кажуть, що це нічого не означає

Колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет відкликав свій підпис під рішенням Помісного собору, яким, зокрема, припинялося існування УПЦ КП, натомість утворювалася Православна церква України.

Тим часом, заступник голови управління із зовнішніх зв’язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) оприлюднив заяву, якою заперечив, що крок Філарета може мати якісь юридичні наслідки. «Постанова Помісного Собору не є договором чи угодою, які можна розірвати. Так само і спадок та ім'я Київського Патріархату належить Помісній Церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на власний розсуд», – написав він у фейсбуці.

Асєєв. Перше інтерв’ю після полону

Станіслав Асєєв у своєму першому інтерв'ю Радіо Свобода розповідає про те, як потрапив у полон, що відбувається з заручниками у підвалах російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу, що було найстрашнішим, та що допомогло не зламатися за 962 дні в ізоляції від вільного світу.

Вдалих вихідних!

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