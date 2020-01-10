Філарет відкликав свій підпис під рішенням Помісного собору. В ПЦУ кажуть, що це нічого не означає

Колишній предстоятель Української православної церкви (Київського патріархату) Філарет відкликав свій підпис під рішенням Помісного собору, яким, зокрема, припинялося існування УПЦ КП, натомість утворювалася Православна церква України.

«Патріарх Київський і всієї Руси-України (зараз у ПЦУ немає патріарха, а є митрополит –ред.) Філарет відкликав свій підпис під постановою так званого Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 15 грудня 2018 року. На цю постанову посилаються чиновники Міністерства культури України, які відмовляються здійснити державну реєстрацію постанови Помісного Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 20 червня 2019 року, якою була скасована постанова т.зв. Помісного Собору УПЦ КП від 15 грудня 2018 року», – йдеться у заяві на сайті УПЦ КП.

Тим часом, заступник голови управління із зовнішніх зв’язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) оприлюднив заяву, якою заперечив, що крок Філарета може мати якісь юридичні наслідки.

«Постанова Помісного Собору не є договором чи угодою, які можна розірвати. Так само і спадок та ім‘я Київського Патріархату належить Помісній Церкві, а не є приватною власністю одного ієрарха, якою він безуспішно прагне розпоряджатися на власний розсуд», – написав він у фейсбуці.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня 2019 року в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

Тим часом, вже 9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.