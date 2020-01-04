Глава ПЦУ Епіфаній про перенесення дат релігійних свят: ми не проти, але зараз це не на часі

Православна церква України не проти переходу на Григоріанський календар під час святкування релігійних свят, проте зараз це не на часі, заявив очільник ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Український народ, ми бачимо, поки що не готовий до календарної реформи. Чому не готовий? Якщо ми будемо мати вже повністю українську об’єднану православну церкву, коли всі українці православні об’єднаються, усі православні помісні церкви, тоді буде легше буде ухвалити відповідне рішення. Але, оскільки поки що не всі православні об’єднані, то ми це питання піднімаємо, але бачимо, що є великий супротив. Багато звикли вже до певної дати», – сказав Епіфаній.

За його словами, у випадку переходу на Григоріанський календар, наприклад, Покрову доведеться святкувати 1 жовтня, а не 14-го.

«Загалом церква не проти. Але ми говоримо про те, що це не на часі. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз в єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення, який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати. І в майбутньому, я думаю, це питання буде вирішене позитивно», – заявив очільник ПЦУ.

За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», оприлюдненими 24 грудня, 25% опитаних українців підтримують ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% респондентів проти такої ідеї, ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання, і 4% не змогли відповісти.