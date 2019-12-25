В Луцьку вперше у храмі ПЦУ відбулося Різдвяне богослужіння 25 грудня

25 грудня в Луцьку вперше у катедральному соборі Святої Трійці Православної церкви України (ПЦУ) відправили Різдвяне богослужіння. Однак Різдвяна служба відбудеться і 7 січня для тих православних, які дотримуються святкування Різдва за старим стилем – юліанським календарем. Тим часом у Львові, попри інформаційну кампанію доєднатися до святкування Різдва, як увесь світ – 25 грудня, у жодному православному і греко-католицькому храмах не було різдвяних літургій. Тому чимало вірних цих конфесій прийшли у римо-католицькі церкви.

На Різдвяне богослужіння у катедральний собор Святої Трійці Православної церкви України в Луцьку прийшли ті православні вірні, які просили ще місяць тому митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) запровадити святкування Різдва за новоюліанським календарем, 25 грудня, але не відкидаючи і юліанського, 7 січня.

Парафіяни просили і про різдвяну літургію. Група людей пояснила свою позицію тим, що «весь християнський світ, в тому числі православний, святкує Різдво 25 грудня. Виняток – лише Росія та церкви, які перебувають в орбіті Російської православної церкви» (РПЦ).

Митрополит ПЦУ Михаїл підтримав таку ініціативу вірних і протягом місяця терпеливо роз’яснював людям, чому в календарі розбіжності, що неправильно казати «польське Різдво», «католицьке», що до 1918 року вся Російська імперія, до якої тоді входила велика частина України, відзначала різдво 25 грудня.

Митрополит Луцького і Волинський Михаїл пояснював, що більшість римо-католиків використовують новіший григоріанський календар, запроваджений у XVI столітті, а найновішим – новоюліанським – опрацьованим у 1923 році, як відповідь григоріанському, послуговуються на сьогодні дев’ять автокефальних православних церков у світі. За новоюліанським календарем Різдво також відзначають 25 грудня.

Неправильно казати «католицьке» чи «польське» Різдво. Російська імперія і підпорядковані їй країни не перейшли на 25 грудня

«Немає дати народження Ісуса Христа, є лише ознаки: Ісус Христос народився в Вифлеємі, в печері. Це був зимовий період часу, день сонцестояння, що припадає на 22 грудня, коли найменший день і найдовша ніч. У середині ХVI століття був змінений календар через похибку. Григоріанський календар прийнятий папою Григорієм, і весь світ, в тому числі й православні, святкують 25 грудня. Неправильно казати «католицьке» чи «польське» Різдво. Російська імперія і підпорядковані їй країни не перейшли на 25 грудня (після зміни світського календаря – ред.)», – розповідав вірним під час проповіді 22 грудня владика Михаїл.

При тому, митрополит Луцький і Волинський ПЦУ Михаїл наголосив, що святкування Різдва буде і 7 січня. Також митрополит звернувся з різдвяним посланням до вірних напередодні 25 грудня, привітавши волинян із Різдвом і Новим роком.

Також позитивно висловлюється про Різдво 25 грудня єпископ ПЦУ Олександр (Драбинко). На його думку, кожна конфесія має ухвалити самостійне рішення, як і вірні самостійно визначають, як їм святкувати. Владика запросив людей на коляду 25 грудня у Спасо-Преображенський собор ПЦУ в Києві, де 25 грудня, за юліанським календарем, вшановують пам’ять святого Спиридона Триміфунтського.

Таку позицію єпископів ПЦУ не поділяє митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк), який свою позицію висловив у проповіді 22 грудня і опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Москва тільки з цього скористає... Якщо ми хочемо нововведень та ще й календарних, то давайте спочатку об’єднаємо всіх православних в Україні і тоді візьмемося за справу

«Я проти нової дати Різдва і відчуваю, що ми поділимо Україну ще по календарю. Це буде катастрофа! Віруючий народ, справді церковний, проти! І я з ним! Європа хай сприймає нас такими, якими ми є – зі своїми традиціями і святкуваннями, нехай, у себе відсвяткувавши 25 грудня, до нас їдуть туристами на Різдво 7 січня, а Москва, якщо ми перейдемо на святкування 25 грудня, зробить все через свої впливи, особливо на Сході України, щоб нас ще більше розділити! Коли в Україні війна на всіх рівнях – політичному та релігійному, то Москва тільки з цього скористає. Це не на часі! Браття, особливо отці, якщо ми хочемо нововведень та ще й календарних, то давайте спочатку об’єднаємо всіх православних в Україні і тоді візьмемося за справу», – заявив митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що в ПЦУ перенесуть дату святкування Різдва і проведуть реформу церковного календаря тоді, коли український народ буде готовий до цього, а зараз це питання не на часі.

«Слід пояснювати людям, що ми відзначаємо не дату, а подію – Різдво Господа нашого Ісуса Христа», – сказав Епіфаній. Потрібна значна просвітницька праця, до якої глава ПЦУ закликав журналістів.

Те, що перенесення Різдва, загалом перехід на новий стиль календаря у церкві, не може вирішуватися без участі прихожан, у тому числі прихожан православної церкви, говорить і глава УГКЦ Святослав (Шевчук), який записав різдвяне привітання, але англійською мовою, для тих, хто святкує Різдво 25 грудня. Хоча багато українців дотримуються традиції Різдва 25 грудня.

У Львові більше людей перейшли на святкування Різдва 25 грудня

Цього року більше православних і греко-католицьких вірних у Львові перейшли на святкування Різдва 25 грудня. Відтак прийшли у римо-католицькі церкви 24 грудня на пастерку – святвечірню службу з надвечір’я Різдва Христового.

Богослужіння у латинській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові очолив митрополит Львівського РКЦ, архиєпископ Мечислав (Мокшицький). Також у службі взяв участь митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк) і вперше прийшов митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк), які привітали духовенство РКЦ і вірних із народженням Спасителя.

25 грудня катедра Успіння Пресвятої Діви Марії була вщент заповнена людьми, які прийшли на Різдвяне богослужіння українською мовою. Серед них були і православні, і греко-католики.

Коли світ стає дедалі більш глобалізований, люди більше спілкуються, то відчувають потребу святкувати разом Різдво, Великдень, Воскресіння Христове

«Щороку я беру участь у святкуванні спільно у катедральному соборі. Святкую і 7 січня, бо моя родина традиційно святкує два рази, бо є римо-католики і греко-католики. Люди сьогодні вже розуміють, що питання не у святкуванні, а в календарі і даті. У цей час, коли світ стає дедалі більш глобалізований, люди більше спілкуються, то відчувають потребу святкувати разом Різдво, Великдень, Воскресіння Христове, думаю, що прийде час і люди відійдуть від упереджень і разом святкуватиме Україна зі світом», – каже львів’янин Юрій Малецький.

Спершу з папою святкую, а потім по- українськи, але не з Путіним

«25 грудня і 7 січня святкую. Спершу з папою святкую, а потім по-українськи, але не з Путіним. Я бачу, що цього року більше прийшли у римо-католицьку катедру людей з інших конфесій», – зазначив львів’янин Ігор Чопко.

Різдвяне богослужіння у головному соборі РКЦ у Львові українською мовою провів митрополит, архиєпископ РКЦ Мечислав (Мокшицький).

Ми б дуже раділи, щоб могли разом розділити радість Різдва Христового. Більшість у світі християн святкує 25 грудня

«Ми б дуже раділи, щоб могли разом розділити радість Різдва Христового. Але більшість у світі християн святкує 25 грудня. Це було б дуже вигідно для всіх наших вірних. Ми дуже вдячні високопреосвященству Епіфанію за думку, щоб відсвяткувати разом, якщо захочуть вірні, то це ставатиметься помаленько. Але ми минулого року і цього бачимо, що на різдвяні свята, так, як святкує римо-католицька церква, щораз більше людей. Це ознака також того, що вони б хотіли мати свято у цьому часі. Бо багато людей працюють у Європі і мають вільний час, хотіли б, щоб не ділились люди, щоб разом відсвяткували», – зауважив Радіо Свобода архиєпископ Мечислав.

Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», на сьогодні 25% опитаних громадян України підтримують ідею перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, 64% – проти, а 7% – нейтрально ставляться. За даними соціологів, протягом трьох останніх років кількість прихильників оновлення церковного календаря зросла на 10%. На теренах західного регіону України число кількість прихильників і супротивників святкування Різдва 25 грудня приблизно однакова.

Два роки тому український парламент ухвалив рішення про святковий і вихідний день не лише 7 січня, але й 25 грудня. Однак, якщо 7 січня у Львові майже всі крамниці зачинені, то 25 грудня, навпаки.