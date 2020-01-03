Почесний патріарх Філарет перебуває в самоізоляції – митрополит ПЦУ Епіфаній

Почесний патріарх Філарет є архієреєм Православної церкви України, але перебуває в стані самоізоляції, заявив програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» митрополит ПЦУ Епіфаній.

«Рішення щодо статусу митрополії і визнання з боку Константинополя було ухвалене саме ним (почесним партіархом Філаретом – ред.). Якби він тоді не погодився на такий статус, то відповідно не було б Об’єднавчого собору, ми не отримали б і Томосу. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив всі структури», – наголосив митрополит Епіфаній.

Він наполягає, що «повністю вже ліквідовані» усі структури Київського патріархату.

«Тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату немає потреби. Тому що ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної помісної православної церкви», – твердить митрополит Епіфаній.

«Українська православна церква Київського патріархату», про юридичне припинення існування якої оголосив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, заявляла про недостовірність цих даних. Про це йшлося в заяві юридичного відділу Київської патріархії, оприлюдненій 14 грудня 2019 року.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.