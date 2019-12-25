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25 грудня 2019, Київ 18:08
Новини | Події

Глава УГКЦ: процесу об’єднання із ПЦУ немає

Глава УГКЦ Святослав (праворуч) і предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ліворуч) під час презентації книги «Діалог лікує рани». Київ, 17 січня 2019 року

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Процес об’єднання Української греко-католицької церкви та Православної церкви України наразі не відбувається, заявив глава УГКЦ Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Процесу об’єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йдеться про ПЦУ, йдеться про її входження у сопричастя з іншими помісними православними церквами. І це є її пріоритетом. Між нами є поки що обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту», – сказав глава УГКЦ.

У травні очільник Православної церкви України Епіфаній не виключав об’єднання з Української греко-католицькою церквою.

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