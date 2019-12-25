Глава УГКЦ: процесу об’єднання із ПЦУ немає

Процес об’єднання Української греко-католицької церкви та Православної церкви України наразі не відбувається, заявив глава УГКЦ Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Процесу об’єднання немає. Він не йде. Сьогодні, коли йдеться про ПЦУ, йдеться про її входження у сопричастя з іншими помісними православними церквами. І це є її пріоритетом. Між нами є поки що обмін деклараціями про готовність опрацьовувати дорожню карту», – сказав глава УГКЦ.

У травні очільник Православної церкви України Епіфаній не виключав об’єднання з Української греко-католицькою церквою.