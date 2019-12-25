Християнський світ зустрів Різдво

Переважна частина християн світу, а також представники інших релігій зустріли Різдво Христове.

За традицією вважається, що Ісус Христос народився в його земному житті 25 грудня.

Цього дня Різдво святкує більшість християн, церкви яких використовують загальноприйнятий григоріанський календар також і як церковний.

Крім того, 25 грудня Різдво вшановує більша частина православних церков, яка використовує як церковний так званий новоюліанський календар, дати якого збігаються з григоріанськими. За ним церковні свята з фіксованою датою, так звані неперехідні, вшановуються в ті самі дні, що й за григоріанським календарем, але дата Великодня і пов’язаних із нею перехідних свят збігається зі святкуванням за юліанським календарем.

В Україні єдина канонічна Православна церква України, а також підрозділ Російської православної церкви – УПЦ (МП), канонічний статус якої в Україні сумнівний, – продовжують дотримуватися юліанського церковного календаря, неофіційно відомого як «старий стиль». Так само на юліанському календарі залишилася УГКЦ, що є частиною Католицької церкви. Але віднедавна і 25 грудня теж є вихідним днем.

Юліанським календарем досі ще користується, зокрема, кілька православних і так званих давньосхідних християнських церков. Дати юліанського календаря нині «відстають» від григоріанських на 13 днів, тому для християн, які використовують юліанський календар, день Різдва, 25 грудня за його обчисленням, настане тільки 7 січня за загальноприйнятим у повсякденному житті григоріанським календарем.

Можливість переходу всіх православних на церковний календар, що збігався б із повсякденним, викликає суперечки. Однією з причин є консерватизм, іншою – думка, що григоріанський календар неприйнятний для православних, бо, мовляв, його запровадив католицький папа Римський Григорій XIII (хоча юліанський календар запровадив римський імператор Юлій Цезар, який узагалі був поганином). Щоб уникнути цього аргументу, більшість православних церков перейшла на так званий новоюліанський календар, який вирівнює дати і більшість свят із григоріанськими, але зберігає старі дати Великодня і пов’язаних свят.

Крім того, Різдво вже як не релігійне, а загальне свято неформально вшановують 25 грудня і в багатьох країнах, де велика більшість населення не є християнами.