У Токіо відбувся дводенний фестиваль «Українське Різдво», повідомила Радіо Свобода представниця посольства України в Японії, відповідальна за культурно-гуманітарну співпрацю, другий секретар Віолетта Удовік.

За її словами, захід організували громада українців в Японії «Краяни», посольство України в Японії та українська школою «Джерельце» у співпраці з адміністрацією району Мінато Токіо та за підтримки Православної церкви України в Японії.

Гості фестивалю мали можливість взяти участь у майстер-класах з виготовлення українських оберегів, розмальовування традиційних пряників «миколайчиків», приготування українських страв.

Організатори розгорнули виставку українських рушників та традиційних різдвяних прикрас. Заключним заходом фестивалю став різдвяний концерт.

Як розповіла Віолетта Удовік, японська громадськість змогла взяти участь у відзначенні Українського Різдва, яке дуже відрізняється від японського, адже в Японії основними атрибутами цього свята є тістечка з полуницею та смажена курка, а найбільш поширеною традицією – запрошення другої половинки на побачення.

«З іншого боку, українська культура, яка має політеїстичне підґрунтя, відображене в традиціях виготовлення ляльки-мотанки, дідуха, традиційної вишивки тощо, є дуже близькою японцям, однією з основних релігій яких є синтоїзм», – зазначила Віолетта Удовік.

Цієї осені посольство у рамках «Днів української культури» провело низку іміджевих заходів з представлення України в Японії, зокрема, виставку робіт українських художників, майстер-класи петриківського розпису, фестивалі українського кіно, фотовиставку про Україну, фешншоу та виставку українського традиційного вбрання, концерти української класичної музики тощо.