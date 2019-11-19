У Токіо відкрили виставку українського традиційного одягу

У Токіо, в приміщенні фешнколеджу Bunka Fashion College, відкрили виставку традиційного українського одягу, повідомила Радіо Свобода другий секретар посольства України в Японії Віолетта Удовік.

За її словами, на виставці, яка триватиме до 22 листопада, представили 17 самобутніх костюмів зі 16 регіонів України, а також рушники з центральної України з колекції Олени Скрипки.

Як зазначила представниця посольства, це лише невеличка частина великої колекції Олени Скрипки, яка збирала ці костюми упродовж 25 років по всіх регіонах України.

«Під час виставки планується проведення лекції про українське традиційне вбрання, а також організація майстер-класів вишивки, вибійки та мотанки», – сказала Віолетта Удовік.

Як розповіла представниця посольства України в Японії, на початку листопада у токійському фешнколеджі Bunka Fashion College вже презентували стилізовані українські костюми, створені японськими студентами-дизайнерами. Костюми розробила й створила команда з трьох студентів-дизайнерів, їм допомагали ще кілька десятків людей. Весь творчий процес зайняв приблизно пів року.

Віолетта Удовік зазначає, що обидва проєкти реалізували завдяки співпраці української та японської сторін, а також співробітництву посольства з українською громадою.

Організаторами виставки і показу виступили посольство України в Японії, об’єднання українців в Японії «Краяни» і коледж за сприяння мистецької асоціації «Японія-Україна».

За даними Міністерства юстиції Японії, станом на грудень 2018 року в Японії проживало 1855 українців. Основні осередки української громади розташовані в Токіо й прилеглих префектурах, регіоні Кансай (міста Кіото й Осака) та місті Нагоя.