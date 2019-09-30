Українську петриківку презентують в Японії

Українська майстриня петриківського розпису Галина Назаренко дає майстер-класи в Токіо у рамках міжнародного культурного фестивалю Global Festa JAPAN 2019.

Захід організувало посольство України в Японії за сприяння Мистецької асоціації «Японія-Україна», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У майстер-класах з розпису Галини Назаренко вже взяли участь понад сто людей, серед яких були представники Японії, Аргентини, Китаю, Мадагаскару, США, Чилі, України. Під керівництвом художниці вони вчились малювати традиційні для петриківки мотиви – квіти, калину, півника.

Майстриня Галина Назаренко каже, що з радістю їхала до Японії, щоб презентувати українське народне мистецтво.

«При першому знайомстві з цією країною звернула увагу на її схожість з Україною, а саме на любов японців до природи. Адже наші пращури, як і японці, вірили в те, що все, що нас оточує, має душу. Така єдність людини з природою, її краса та сила і є одним із головних мотивів петриківського розпису», – каже Галина Назаренко.

За її словами, повчитись розпису завітали представники університетів Японії, діячі культури, жителі Токіо, члени української громади. Деякі відвідувачі приходили двічі.

Другий секретар посольства України в Японії Віолетта Удовік зазначає, що проведення таких заходів України є важливим для ознайомлення японських громадян з історією та традиціями України.

«Японці вже знають, що борщ – це українська страва, а один з найвідоміших японських борців сумо Кокі Тайхо мав українське походження. Проте, є ще дуже багато речей, які б ми їм хотіли розповісти про Україну, і немає кращої для цього мови, ніж мова культури та мистецтва», – зауважила Віолетта Удовік.

У рамках презентації петриківки в Японії Галина Назаренко також провели майстер-клас для дітей в українській недільній школі Токіо «Джерельце».

2 жовтня в Токіо художниця навчатиме азам розпису японських школярів початкової школи.

Галина Назаренко – одна із сучасних майстринь петриківського розпису, родом з Петриківки на Дніпропетровщині. У своєму доробку має кілька десятків виставок, зокрема близько 25 персональних, у багатьох країнах світу – Україні, Франції, Болгарії, США, Канаді, Грузії, Білорусі, Кувейті, Узбекистані, Китаї, Туркменистані, Іспанії, Греції, Нідерландах. Після виставок у Франції її прийняли до Асоціації сучасного мистецтва міста Морестель. Галину Назаренко вважають продовжувачкою традицій, закладених старшим поколінням майстрів – Тетяною Патою, Надією Білокінь, Ориною Пилипенко. Твори художниці зберігаються в колекціях в Україні, Італії, Німеччині, США, Канаді, Австралії. Створила понад дві тисячі робіт.