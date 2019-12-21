«Українське Різдво» – як у Празі чехи знайомилися з українськими традиціями

Напередодні різдвяних свят чеські міські організації намагаються познайомитися ближче з етнічними громадами, які живуть поруч. Так чеський сімейний клуб Ulitka вже другий рік поспіль проводить програму «Родина для родин» за підтримки Європейського союзу. Завдяки освітнім та розважальним заходам організатори хочуть допомогти родинам із різних країн інтегруватися у чеському суспільстві. Цього разу для зустрічі вперше обрали тему Різдва та українських традицій.

Кутя, узвар, вареники, холодець – на столі 12 традиційних різдвяних страв, якими пригощаються чеські та українські родини. Дещо чехи куштували вперше.

«Їжа просто неймовірна! Я був в Україні уже двічі. Нещодавно відкрив для себе [гурт] «Даха Браха», був на концерті, почув наживо і розплакався. Ваша музика та їжа – це вау!» – поділився своїми враженнями один із учасників, чех Грегор.

Тему Різдва обрали не випадково. Організатори впевнені, що саме у цю святкову пору люди більш привітні та доброзичливі, тому така атмосфера має допомогти познайомитися чехам та українцям ближче, дізнатися більше про традиції один одного та обмінятися враженнями від заходу.

Сімейний клуб Ulitka працює в одному з районів Праги, Жижкові, де проживає багато сімей із різних національних меншин. Ніщо так не об’єднує, як традиційна вечеря, переконані організатори. Вперше цю ідею випробували на вечері в’єтнамської кухні. Українська ж спільнота у Чехії навіть чисельніша за в’єтнамську, тож важливо знати, хто ці люди та чим живуть, додають у «Родина для родин».

«Ми знаємо, що часто (українці, – ред.) приїжджають сюди працювати, потім повертаються додому, відправляють гроші своїм родинам, це все нелегко. Тому однією з причин, чому ми хотіли організувати цей вечір – це познайомитися ближче з тими, кого бачимо щодня, але зазвичай усі кудись поспішають, у всіх багато роботи», – сказала координаторка проекту «Родина для сімей» Анна Єшаткова.

У четвер 12 грудня ми могли бачитися в барі Central Camp на Пржачці на незвичайній зустрічі у дусі українського Різдва. Вам сподобався захід? Що ви встигли скуштувати і яка, на вашу думку, була найкраща страва?

Сім’ям, які долучилися до заходу, розповіли, що в Україні велика кількість православних та греко-католицьких вірян, тому звичаї святкування Різдва відрізняються від тих, до яких звикли в Чехії, де переважають римо-католицькі традиції. Так, наприклад, більшість українців святкує Різдво за «старим», юліанським календарем 7 січня. Організатори також нагадали, що не зважаючи на те, що на столі були різні м’ясні та пісні страви, перед святом зазвичай віряни в Україні дотримуються 40-денного посту.

Серед незвичних для чехів традицій організатори розповіли про те, як українці майструють різдвяну прикрасу Дідуха, що символізує урожай, добробут та багатство. Також показали оберіг – різдвяного павучка та традиційний атрибут Різдвяну зірку, що сповіщає про народження Христа.

Найбільшу увагу приділили обговоренню обряду колядування, під час якого молодь співає різдвяні пісні та сповіщає всіх про свято.

Ідея проєкту виникла через те, що етнічні меншини, а також іммігрантів, шукачів притулку та родини з дітьми не приймає більшість суспільства. Тому їм складно брати активну участь у житті міста.

«Ми часто спілкуємося з іноземцями, їхні діти ходять на наші гуртки, і ми вирішили, що ми можемо щось зробити для них, запропонувати допомогу у різних життєвих ситуаціях, як наприклад, у пошуках роботи, або як подолати мовний бар’єр. Та щоб не займатися лише такими неприємними речами, ми час від часу проводимо такі акції як сьогодні», – додала Єшаткова.

Попри те, що учасники залишились задоволені, були й ті, хто помітив недоліки. На думку критиків, організаторам варто більше уваги приділити саме сучасним традиціям святкування Різдва та чітко показати різницю між українськими та російськими звичаями. Чехи мають тенденцію плутати ці традиції, а також змішувати український традиційний Різдвяний стіл із радянським, новорічним, де можна побачити і пельмені, і салат «Олів’є», й інші м’ясні страви, прокоментували учасниці заходу українки Ольга та Оксана.

«Деякі речі просто змішали. Уже дуже багато знають, що є різниця між Україною і Росією. Традиції подібні, але все ж таки у кожного свої особливості», – сказали вони.

Організатори зауважують, що відкриті до нових ідей та готові робити «Родину для родин» ще кращою. Якщо проект отримає фінансування на наступний рік – обіцяють традицію кулінарних вечорів зберегти.

«Ми дуже раді, що гості від’їжджали не лише ситі, але й із новою інформацією, досвідом та друзями», – додала Єшаткова.

Усього в Чехії офіційно проживає понад 100 тисяч українців, більша частина з них живе у Празі. Наступного разу організатори сподіваються на більш активну участь як серед українців, так і серед чехів.