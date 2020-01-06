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06 січня 2020, Київ 13:05
Новини | Політика

США в річницю отримання томосу підтримали право українців на свободу віросповідання

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній (праворуч) в момент отримання від Вселенського патріарха Варфоломія томосу про автокефалію. Стамбул, 6 січня 2019 року

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Сполучені Штати Америки привітали Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію.

«Вітаємо Православну церкву України з першою річницею отримання томосу про автокефалію, наданого Вселенським патріархом Варфоломієм. Ми ще раз наголошуємо на нашій міцній підтримці права українців вільно сповідувати релігію без зовнішнього втручання», – заявили в ПЦУ.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія із на той час УПЦ Київського патріархату. 6 січня 2019 року в Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

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