Глава ПЦУ Епіфаній: Церква зросла і утвердилася для самостійного буття

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявляє, що ця єдина канонічна в Україні помісна православна церква зросла і утвердилася для самостійного буття.

Це проголошує патріарший і синодальний Томос про автокефалію для всієї повноти єдиної помісної Української православної церкви, заявив він із нагоди першої річниці відтоді, як у різдвяний Святвечір до Києва було привезено цей, за його словами, «історичний документ, який засвідчив, що відтепер і назавжди помісна Православна церква України – незалежна та рівна в усьому з іншими Церквами-сестрами».

«Чому для нас отримання Томосу є таким важливим? Тому що наші багатосотлітні прагнення церковної незалежності – це не просто слова, а доведений історичний факт, який нарешті отримав всеправославне і світове визнання», – написав глава ПЦУ в фейсбуці.

«Я вже говорив, що отримання Томосу можна порівняти з Актом проголошення незалежності України. Тож рік тому ми з вами отримали довгоочікуване ствердження духовної незалежності!» – оцінив він значення події.

Окремим зверненням митрополит Епіфаній подякував за досягнення Томосу про автокефалію п’ятому президентові України Петрові Порошенку, який очолював державу в той час, та іншим українським державним діячам.

«Рік тому Вселенський патріарх Варфоломій вручив для Православної церкви України Томос про автокефалію. Здійснилася мрія багатьох поколінь та мільйонів вірних – Українська православна церква була включена у Диптих як рівноправна автокефальна Церква-сестра. Ця подія – плід праці дуже багатьох, зокрема і тодішнього глави держави Петра Порошенка», – написав він.

«Тривалий час, фактично три десятиліття, українські ієрархи, духовенство та вірні зверталися до держави з проханням підтримати рух за духовну незалежність, захистивши довершення справи від перешкод з боку зовнішніх противників. І п’ятий президент України почув ці звернення та разом з парламентарями, урядовцями, дипломатами зробив дуже багато для того, щоб 6 січня, у Навечір’я Різдва Христового, Томос прибув до України. Дякую Вам, Петре Олексійовичу, і всім державним діячам, які допомогли Церкві утвердити назавжди своє історичне і канонічне право на автокефалію», – заявив Епіфаній.

Новостворена 15 грудня 2018 року на об’єднавчому соборі Православна церква України отримала 6 січня 2019 року від Вселенського патріарха Варфоломія і Священного синоду Вселенського патріархату Томос про автокефалію, того ж дня документ прибув до Києва. Цей документ затвердив існування ПЦУ як єдиної в Україні канонічної помісної православної церкви.

За рік, що минув, ПЦУ отримала офіційне визнання, крім Вселенського патріархату, що є Церквою-матір’ю для всіх інших православних церков, також із боку Елладської православної церкви (у Греції) і Александрійського патріархату. Крім того, ще кілька помісних церков визнали ПЦУ фактичними діями, не роблячи про це окремих заяв, – через співслужіння своїх чільних представників із представниками ПЦУ і/або поминання імені митрополита Епіфанія при читанні Диптиху – переліку визнаних православних церков і їхніх глав. Такі кроки здійснили на цей час Антіохійський патріархат, Болгарська й Кіпрська православні церкви, а також Православна церква Чеських земель і Словаччини.

За рік, що минув, до ПЦУ перейшли близько 600 парафій підрозділу Російської православної церкви в Україні – Української православної церкви (Московського патріархату), повідомив раніше митрополит Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода. Канонічний статус УПЦ (МП) в Україні нині сумнівний.