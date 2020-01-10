СБУ розглядає дві версії катастрофи літака МАУ: влучення ракети і теракт

Служба безпеки України розглядає дві версії причин авіакатастрофи рейсу PS572: влучення ракети та терористичний напад. Про це заявив 10 січня голова Служби безпеки України Іван Баканов, повідомляє пресслужба відомства.

За словами Баканова, версія ракетного пострілу викликає низку питань.

«Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, йдеться про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються», – заявив Баканов.

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Він додав, що інформацію щодо версії теракту СБУ «ретельно вивчає та аналізує», однак деталей не навів.

«Тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу завірити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію», – цитує пресслужба голову відомства.

Також Баканов закликав не розповсюджувати неперевірені дані щодо авіакатастрофи.

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).