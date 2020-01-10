Український пасажирський літак міг бути уражений ракетою «земля-повітря» – світова преса

Іспанське видання El País розглядає можливі причини катастрофи українського пасажирського літака в Ірані.

Британський часопис The Times пише, що український літак було уражено ракетою класу «земля-повітря».

Австралійська газета The Sydney Morning Herald повідомляє про заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, у якій він звинувачує Іран у збитті українського пасажирського літака.

Періодичне видання Іспанії El País вміщує статтю, яка зветься «Канада і США вказують, що український літак збила іранська ракета». У підзаголовку додається, що Тегеран називає цю версію «безглуздою». Мадридська газета нагадує, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що розвідувальна інформація з різних джерел наводить на висновок про можливу причину загибелі літака «Міжнародних авіаліній України»: він був випадково збитий іранською ракетою «поверхня – повітря». А перед тим, пише газета, розвідувальні джерела в Вашингтоні назвали цю теорію високо ймовірною.

Україна, яка надіслала групу фахівців до столиці Ірану, не виключає ніякої версії, додає іспанське видання, – в тому числі збиття ракетою чи теракт. Влада ж Ірану, мовиться у статті, назвала «безглуздими» всі теорії, за винятком технічних проблем.

Газета принагідно нагадує, що до того, як гіпотеза про випадкове знищення літака набрала сили, кілька західних розвідувальних джерел спершу заявляли, що, за наявними свідченнями, найімовірнішою причиною катастрофи був перегрів двигуна.

El País повідомляє, що розслідування катастрофи ведуть фахівці з цілої низки країн, і цей процес може тривати більш ніж рік. Це також є поганою новиною і для виробника літаків, американської компанії «Боїнг», чиї лайнери пов’язують із низкою авіакатастроф із загалом тисячами жертв. Далі мадридський часопис повідомляє, що згідно з доповіддю іранської Організації цивільної авіації, очевидці трагедії бачили, як літак, що мав лише три роки і пройшов техогляд за два дні перед катастрофою, зайнявся полум’ям у повітрі. Пілоти українського літака також не повідомляли авіадиспетчерів щодо жодних проблем, і пасажирський лайнер зник із радарів на висоті 2440 метрів.

Британський часопис The Times друкує матеріал «Іранська криза: Літак зі 176 людьми «було збито Тегераном внаслідок трагічного нещасного випадку». Лондонське видання пише, що представники керівництва США і Британії дійшли висновку, що іранська ракета типу «земля-повітря» збила український пасажирський літак, який впав під Тегераном, внаслідок чого загинули 176 осіб, які перебували на борту. Поміж загиблих, як зазначає часопис, було 4 громадянина Великої Британії. Газета нагадує, що катастрофа літака сталась лише через кілька годинами по тому, як Іран здійснив ракетний обстріл військових баз на терені Іраку на знак помсти за вбивство найвпливовішого військового чину іранського війська – генерала Касема Солеймані. Іран від початку стверджував, що український літак мав технічні неполадки, відкидаючи версію збиття цього пасажирського лайнера ракетою.

The Times, втім, зазначає, що американські супутники зареєстрували два запуски ракет, після яких стався вибух, лише за кілька миттєвостей перед тим, як український літак впав під Тегераном. Джерела британського уряду вказують, що іранська система протиповітряної оборони, можливо, прийняла український пасажирський лайнер «Боїнґ 737» за ворожий літак. З тих-таки джерел випливає, що навряд чи іранці навмисно збили український літак, беручи до уваги, що на борту перебували 82 громадянина Ірану. Згідно з британськими джерелами, схоже, що стався трагічний нещасний випадок. Лондонська газета додає, що прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликав до проведення повного, прозорого розслідування, якому можна було б довіряти. Джонсон наголосив, що існує інформація, що український літак було збито іранською ракетою, додавши, що, вочевидь, все це сталось ненавмисно. Насамкінець британське видання повідомляє, що, згідно з фахівцями з питань безпеки аналітичної компанії IHS Markit, український пасажирський літак було збито ракетою російського виробництва SA-15, а збиття здійснив підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

«Дехто може це назвати «нещасним випадком», інші можуть визначити як «супутню шкоду» від дій держави, яка не думає».

Австралійське видання The Sydney Morning Herald публікує статтю «Трюдо звинувачує Іран у збитті заповненого пасажирського літака». Сіднейська газета пише, що американська агенція у справах аварій на транспорті візьме участь у розслідуванні катастрофи українського пасажирського літака. Видання додає, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що цей літак було збито іранською стороною в результаті можливого нещасного випадку. На борту літака «Міжнародних авіаліній України», який здійснював рейс між Тегераном та Києвом, перебувало 63 громадянина Канади. Керівник уряду Канади заявив, що бажає отримати відповіді і домогтися правосуддя, водночас вимагаючи від Ірану негайної співпраці у розслідуванні. Офіційний Тегеран, як вказує сіднейська газета, зі свого боку, відкидає збиття літака ракетою і висуваюв спершу версію технічних проблем як причини аварії.

The Sydney Morning Herald нагадує, що, згідно з попередньою іранською доповіддю щодо катастрофи українського літака під Тегераном, пілоти лайнера не зв’язувалися по радіо з проханням про допомогу, і літак намагався повернути назад до тегеранського аеропорту, коли впав у вогні. Звинувачення прем’єр-міністра Канади з’явилися по тому, як було оприлюднено аматорське відео, на якому, як видається, видно, як у напрямку літака летить ракета, а після цього з’являється яскравий спалах і звук вибуху. Трюдо не виключає, що український літак було вражено навмисно, але водночас сказав, що докази свідчать про можливо помилковий запуск ракети, яка збила літак.

У свою чергу, як веде далі сіднейський часопис, прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон висловив упевненість, що катастрофа була наслідком не навмисного нападу, а жахливого нещасного випадку. Австралійський прем’єр зазначив, що Австралія також має розвідувальні дані, схожі на дані союзників, що саме іранська ракета збила літак.