Іран досі не передав слідчій комісії ключові для розслідування катастрофи PS572 уламки – Бутусов

Іран гарантував українській слідчій комісії передачу всіх матеріалів справи для розслідування катастрофи літака «МАУ», проте ще не зробив цього. Про це Радіо Свобода повідомив український журналіст, редактор видання «Цензор» Юрій Бутусов із посиланням на свої джерела в слідчій комісії.

Саме через це, за його словами, наразі комісія не має основної версії причин авіакатастрофи.

«Всіх матеріалів, всіх даних, які мають бути навіть для попередніх висновків комісія від іранської влади ще не отримала. Але є гарантія іранської сторони, що всі матеріали будуть надані. Сьогодні іранці знову підкреслили, що згідно з Чиказькою конвенцією передадуть всі дані щодо катастрофи», – сказав Бутусов.

Водночас він звернув увагу на те, що Іран не приділяє «великої уваги» збору доказів на місці катастроф, хоча не став робити висновків щодо причин такого ставлення.

«Джерела зазначають, що дані, які мали б бути надані миттєво, насправді передають із запізненням. Вони поки що не передані взагалі. Ми будемо сподіватися, що все ж таки Іран виконає взяті на себе зобов’язання і надасть всі необхідні дані», – додав журналіст.

За даними Бутусова, 10 січня комісія не отримала нових уламків для розслідування.

«Принципове значення для комісії мають уламки пілотської кабіни, тобто рештки передньої частини фюзеляжу і того, що було на місці кабіни пілотів. Це має першочергове значення зараз, і поки що доступу до цих даних, цих матеріалів, цих уламків в українських експертів немає», – каже він.

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Раніше журналістка американського каналу CBS Елізабет Палмер повідомила, що представники іранських служб прибирають уламки з місця падіння і переносять їх на окремий майданчик. Згодом вона зазначила, що це не є порушенням процедури розслідування.

Водночас Бутусов звертає увагу, що на використовувати важку техніку на місці авіакатастрофи недоречно.

«Це незрозуміла ситуація. Насправді, так, там є важкі уламки, але треба розуміти, що в цій ситуації використовувати техніку таку важку недоречно. Тобто для початку, якщо є важкі уламки, не треба їх зносити, треба спочатку сфотографувати їхнє місце розташування, чітко відмітити, що це за уламки,до чого вони можуть відноситися, і після того вже їх транспортувати з дуже великою обережністю, щоб не завдати якихось зайвих пошкоджень», – стверджує журналіст.

Серед долучених до справи матеріалів, за його словами, поки що немає вказівок на те, що літак збила ракета з комплексу «Тор».

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«Насправді немає жодних фактів, які були в наявності, окрім заяви лідерів чотирьох країн, які об’єднані в єдину розвідувальну мережу, і вони з посиланням на свої джерела, джерела в розвідувальних службах, заявили про те, що наш літак був збитий пусками двох іранських ракет. За тією неофіційною інформацією, яка є, дійсно можна припустити, що це був зенітно-ракетний комплекс «Тор». В інтернеті (підкреслюю – в інтернеті) є фотографія – рештки фрагменту ракети «Тор», неподалік від місця, де був збитий наш «Боїнг». Але фізично ці рештки не долучені, не знайдені, тобто крім інформації в інтернеті, інших доказів немає», – констатує він.

Відтак, додає Бутусов, до збору першочергових даних, потрібних для розслідування, не можна робити прогнози щодо того, скільки воно триватиме.

Раніше 10 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська слідча комісія отримала доступ до місця падіння літака.

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).