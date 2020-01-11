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11 січня 2020, Київ 19:21
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Збитий український літак в Ірані: що кажуть в МАУ та в іранських військах (відео)

Збитий український літак в Ірані: що кажуть в МАУ та в іранських військах (відео)
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Після зльоту з аеропорту Тегерана український екіпаж рейсу PS752 вийшов на зв’язок і отримав від диспетчерів дозвіл на продовження польоту, повідомив на брифінгу в Києві віцепрезидент з польотної роботи авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Ігор Сосновський. Він додав, що аналіз даних зі злітних радарів показав, що жодного відхилення від звичайного маршруту український літак не робив. В МАУ нагадали, що аеропорт був повністю відкритий для польотів. Тим часом у іранському Корпусі вартових Ісламської революції заявляють, що у зенітників було 10 секунд, аби ухвалити правильне рішення. Утім, за словами командувача аерокосмічних сил Корпусу ісламської революційної гвардії Аміра Алі Хаджізаде, офіцери прийняли хибне рішення і збили український борт. (Відео «Настоящее время» та AP)

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