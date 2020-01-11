Макрон погодився приїхати до України – ОПУ

В Офісі президента України повідомили, що президент Франції Емманюель Макрон погодився прибути з візитом до України. Це стало відомо з розмови, яка відбулася 11 січня між ним та президентом України Володимиром Зеленським в перебігу телефонної розмови, повідомляє пресслужба ОПУ.

«Глави держав домовилися продовжити двосторонній діалог. Крім того, сторони домовилися про тристоронній дзвінок у форматі Україна – Франція – Німеччина найближчим часом. Емманюель Макрон погодився відвідати Київ на запрошення Володимира Зеленського», – йдеться в повідомленні.

Коли саме відбудеться візит французького лідера до України не повідомляється.

Згідно з повідомленням, сьогодні Зеленський і Макрон обговорили співпрацю у розслідуванні збитого літака МАУ в Ірані, домовилися про залучення французьких фахівців до розшифровки «чорних скриньок» літака, а також подальші кроки на виконання домовленостей, досягнутих у «нормандському форматі».

Востаннє Зеленський і Макрон бачилися 9 грудня 2019 року в Парижі, де відбувся саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії.