Корпус вартових Ісламської революції взяв «повну відповідальність» за збиття українського літака

Корпус вартових Ісламської революції, елітне іранське військове формування, взяло на себе «повну відповідальність» за збиття українського літака біля Тегерана.

Командувач повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції Амір Алі Хаджизаде у своєму виступі по державному телебаченню заявив, що його аерокосмічний підрозділ здійснив збиття українського лайнера. За його словами, український літак був помилково «ідентифікований як крилата ракета».

Іранське керівництво заявило, що винні в трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

«Глибоке співчуття» сім’ям 176 загиблих висловив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

Раніше у повідомленні іранських збройних сил йшлося, що український літак «наблизився до чутливого військового центру IRGC (Корпусу вартових Ісламської революції) на висоті та в умовах, що нагадували вороже націлювання».

11 січня іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою».

Одразу після цього зізнання президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.