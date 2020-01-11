У Тегеран передали ДНК-зразки родичів загиблих у катастрофі українського літака – МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомило 11 січня, що передало в іранську столицю Тегеран ДНК-зразки родичів загиблих унаслідок катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і очікує від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва.

«Експерти МВС та слідчі Національної поліції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих у авіакатастрофі у Тегерані. Електронна ДНК-формула була направлена нашим експертам, які працюють на місці трагедії в Тегерані, сьогодні зранку. Наразі, ми очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва», – йдеться в повідомленні МВС у фейсбуці.

Раніше 11 січня іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою».

Одразу після цього зізнання президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.