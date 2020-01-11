У МАУ прокоментували визнання Іраном провини за збитий український лайнер

Президент «Міжнародних авіаліній України» Євген Дихне заявив, що визнання офіційного Тегерана у «помилковому» збитті українського літака засвідчило, що українська компанія не причетна до катастрофи.

«Ми жодної секунди не сумнівались у тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи... Ми сумуємо, й з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 втрачених людських життів. 9 членів нашого екіпажу», – написав Дихне у фейсбуці.

Він додав, що для перевізника був і є важливим факт того, що у МАУ не причетні до катастрофи.

11 січня з самого ранку іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою».

Одразу після цього зізнання президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.