Перша версія СБУ щодо катастрофи українського літака поблизу Тегерана підтверджена – Баканов

Заява іранської влади про те, що військові цієї країни «помилково» збили літак компанії «Міжнародні авіалінії України», підтвердила першу версію розслідування, до якої схилялася Служба безпеки України, заявив голова відомства Іван Баканов.

«Ми розглядали людський фактор, як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях – зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію», – сказав Баканов.

Баканов ще раз висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі.

Напередодні керівництво СБУ заявляло, що розглядає дві версії причин авіакатастрофи рейсу PS572 – влучення ракети та терористичний напад.

11 січня з самого ранку іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою».

Одразу після цього зізнання президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.