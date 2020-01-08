В Ірані впав український літак – відео

Літак української авіакомпанії МАУ Boeing 737 зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Лайнер виконував регулярний рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Серед загиблих було 11 громадян України – двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Найбільше ж на борту було громадян Ірану та Канади. Ніхто з пасажирів чи екіпажу не вижив, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. За попередньою інформацією, наданою іранською стороною, причиною катастрофи українського «Боїнга» стала аварія двигуна, версія теракту чи ракетної атаки виключається. Про це повідомили у посольстві України в Ірані.