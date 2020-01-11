ОГП змінив кваліфікацію злочину в розслідуванні справи про катастрофу літака в Ірані

Офіс Генерального прокурора України змінив кваліфікацію злочину, щодо якого розслідується загибель людей внаслідок авіакатастрофи літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

«Наразі слідство продовжуватиметься за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей та знищення літака. Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України», – повідомили в ОГП.

За цим повідомленням, рішення змінити кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите провадження, ухвалили «за результатами опрацювання даних, отриманих в результаті співпраці з міжнародними партнерами, а також від українських правоохоронців та експертів з місця трагедії, та враховуючи визнання Іраном збиття літака авіакомпанії МАУ військовими цієї країни».

ОГП розпочав досудове розслідування в цій справі відразу після катастрофи, що сталася 8 січня: тоді ОГП внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про правопорушення за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей). Ця стаття могла передбачати відповідальність, серед іншого, членів екіпажу літака чи інших працівників української авіакомпанії.

Раніше 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність. Після цього і в Україні виступили з вимогами до Ірану, зокрема, щодо притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах – із такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський.

Іще з 9 січня, наступного дня після катастрофи, західні розвідувальні служби, а потім і державні керівники країн Заходу дедалі впевненіше говорили про те, що літак був збитий іранською зенітною ракетою, а не впав через технічну проблему, як продовжував наполягати Іран аж до ранку 11 січня. Але Зеленський іще й 10 січня говорив, що версія про влучання ракети в літак «не виключається», але, за його словами, не була на той час підтвердженою.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).