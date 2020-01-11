Україна мала докази збиття літака ще до заяви Ірану, ракета влучила в кабіну пілота – Данілов

Українська сторона мала докази ракетного удару по пасажирському літаку поблизу Тегерана ще до офіційної заяви Ірану, заявив в інтерв’ю «ВВС.Україна» секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн… Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада і знаємо, в кого її купили», – сказав Данілов.

Він додав, що українські фахівці одразу після прибуття на місце катастрофи «через дуже короткий проміжок часу зрозуміли, що відбулося».

За його словами, на переданих експертами фото видно, що ракета влучила в кабіну пілота.

«Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемови, які мали вести наші льотчики, припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару», – сказав Данілов.

11 січня іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей».

Пізніше Корпус вартових Ісламської революції, елітне іранське військове формування, взяло на себе «повну відповідальність» за збиття українського літака. Там пояснили, що літак був помилково «ідентифікований як крилата ракета».

Президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.