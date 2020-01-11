Екіпаж летів з дозволу диспетчера аеропорту Тегерана, відхилень від маршруту не було – МАУ

Після зльоту з аеропорту Тегерана український екіпаж рейсу PS752 вийшов на зв’язок і отримав від диспетчерів дозвіл на продовження польоту, повідомив на брифінгу в Києві віцепрезидент з польотної роботи авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» Ігор Сосновський.

«Вони (екіпаж – ред.) вийшли на зв’язок. Абсолютно спокійним голосом доповіли, що вийшли на зліт. Отримали подальший дозвіл на здійснення польоту і далі діяли строго з дозволу диспетчера», – сказав Сосновський.

Він додав, що аналіз даних зі злітних радарів показав, що жодного відхилення від звичайного маршруту український літак не робив.

«Ніякого відхилення від маршруту, про які хтось хоче натякнути, не було і близько», – сказав він.

В МАУ нагадали, що аеропорт був повністю відкритий для польотів.

«Ніякої заборони на виконання польотів ні від української сторони, ні від іранської влади, ніяких NOTAM (сповіщення льотному складу) для пілотів щодо закриття аеропорту або стрілянини «іграшками» в цей бік не було. Через годину сорок хвилин після нас злетіли дві іранські компанії. А потім аеропорт продовжив працювати в штатному режимі», – зазначив віцепрезидент МАУ.

11 січня іранська влада визнала, що український літак був збитий. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей».

Пізніше Корпус вартових Ісламської революції, елітне іранське військове формування, взяло на себе «повну відповідальність» за збиття українського літака. Там пояснили, що літак був помилково «ідентифікований як крилата ракета».

Президент України Володимир Зеленський зажадав від Ірану запевнень у готовності «до повного й відкритого розслідування, притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій, офіційних вибачень по дипломатичних каналах».

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Раніше представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечував.