Зеленський розповів про дії України у зв’язку зі збиттям літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні після його розмови з президентом Ірану Хасаном Роугані розповів про дії України у зв’язку зі збиттям під Тегераном українського пасажирського літака, відповідальність за яке визнала іранська сторона.

Серед іншого, сказав він, Україна відправила до Тегерана «найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз» – 45 експертів із Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів із цивільними повітряними суднами, представників РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ і авіакомпанії МАУ, літак якої був збитий.

«Ми працювали системно, без істерик заради одного – досягнення результату, а саме – з’ясування правди щодо обставин авіакатастрофи… Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно й цілодобово. Їхня висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені в Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі», – сказав Зеленський.

За його словами, цьому також сприяла й підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. «За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій – від імені українського народу», – сказав президент.

«Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак», – додав він.

Зеленський також розповів про свою розмову з Роугані. «Ми домовилися, що просто зараз ним буде відданий наказ максимально швидко спільно з українськими експертами закінчити ідентифікацію тіл загиблих і підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом. Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців – «чорних скриньок». Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться», – сказав він.

Крім того, президент додав: «Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран».

Він також закликав усіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту «бути єдиними та наполегливими до повного й остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи».

«Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам’ять. Усі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були», – сказав Зеленський у відеозверненні.

Перед цим виступом він провів другу за останні дні телефонну розмову з президентом Ірану, в якій ішлося про подальші дії двох країн у справі збитого літака.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.