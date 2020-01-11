Президенти України й Ірану обговорили збиття українського літака під Тегераном

В апаратах президентів України Володимира Зеленського й Ірану Хасана Роугані повідомили про їхню телефонну розмову після того, як раніше 11 січня Тегеран офіційно визнав свою провину в збитті українського пасажирського літака неподалік іранської столиці ракетою своїх сил ППО.

Як повідомили на Банковій, розмова відбулася з ініціативи іранської сторони. «Роугані висловив співчуття українському народові й родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України». Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Очільник Ісламської Республіки Іран повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави. Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах», – поінформували в офісі президента України.

За цим повідомленням, Зеленський, зокрема, заявив: «Визнання «ракетної версії» як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права».

Він також наголосив, що необхідно якомога швидше ідентифікувати і повернути на батьківщину тіла українських громадян – уже наступного тижня, до 19 січня.

Роугані, мовиться в повідомленні, «запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл відбулася якомога швидше».

«Міністерство закордонних справ України негайно надішле Іранові ноту з чітким переліком усіх наступних кроків, серед іншого – юридичних аспектів врегулювання питання компенсацій. Іранська сторона погоджується з Україною в цьому питанні», – повідомили на Банковій.

Сам Зеленський після розмови з Роугані написав у твітері: «Визнання збиття нашого літака – крок у потрібному напрямі. Наполягаю на невідкладному завершенні ідентифікації тіл та поверненні їх в Україну. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Чекаємо повної юридичної та технічної взаємодії надалі».

В адміністрації президента Ірану подали схожий виклад цієї розмови. За тим повідомленням, зокрема, Роугані доручив міністрові закордонних справ своєї країни перебувати в контакті з головою МЗС України для подальшої співпраці в цій справі і наголосив, що Іран дотримається всіх своїх юридичних зобов’язань.

Зеленський, за цим повідомленням, сказав Роугані, що заява президента Ірану з визнанням помилки і вибаченням дуже важлива для України, і Київ високо оцінює такі дії Тегерану і його дієву співпрацю з українською стороною в нинішніх умовах.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.