Під час протестів у Тегерані затримали британського посла. МЗС відреагувало

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб засудив затримання посла цієї держави в Ірані Роберта Макейра під час демонстрацій у Тегерані 11 січня.

Як повідомляли у ЗМІ, той був затриманий на кілька годин за звинуваченнями у підбурюванні студентів, але невдовзі дипломата звільнили.

«Арешт нашого посла в Тегерані без підстав та пояснень є грубим порушенням міжнародного права. Іранський уряд стоїть на роздоріжжі. Він може продовжувати робити кроки до статусу парії, що тягне за собою всю політичну та економічну ізоляцію, або вживати заходів щодо деескалації та дипломатичного шляху вперед», – йдеться у заяві британського зовнішьополітичного відомства.

У столиці Ірану Тегерані студенти й інші активісти 11 січня провели акцію із закликами до справедливості після того, як влада країни визнала, що помилково збила український пасажирський літак.

За повідомленнями, акцію біля Технологічного університету імені Аміра Кабіра врешті розігнала поліція, яка визнала заклики «радикальними» і «деструктивними».За іншими повідомленнями, такі протести відбулися і біля ще одного з тегеранських університетів, а також у кількох інших містах Ірану.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Найбільше серед загиблих було громадян самого Ірану, також значна частина громадян інших країн були іранцями за походженням.

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.