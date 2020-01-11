Керівниця російського RT: Іран, визнавши відповідальність за збиття літака, повівся як «мужик», Росія поводиться інакше

Головний редактор прокремлівського телеканалу російського мовлення за кордон RT, який передає позиції Кремля і який у світі називають пропагандистським, Маргарита Симоньян високо оцінила дії Ірану, який визнав свою відповідальність за збиття українського літака і тим самим, на її думку, повівся як «мужик», тоді як Росія поводиться інакше.

У низці твітів, написаних розмовним сленгом, що важко надається до прямого перекладу, Симоньян зазначила дві можливості поведінки «великої країни, яка вимагає поваги до себе», якщо вона вчинить катастрофічну помилку. Перша з них, за її словами, – це «йти в глуху відмову і ніколи ні в чому на признаватися і ні за що не вибачатися». Саме така, пише вона, поведінка й Росії.

Але, заявила Симоньян, їй «суто по-людськи» ближча друга можливість: вчинити як Іран, який визнав свою вину за збиття українського літака і взяв на себе відповідальність за це.

«У моїй системі координат Іран виявився «мужиком», – написала керівниця RT.

При цьому її телеканал до останньої хвилі перед визнанням Іраном своєї вини продовжував передачі про те, що оприлюднені на Заході докази цієї вини є «презумпцією винуватості» чи що звинувачення Ірану в причетності до катастрофи з боку Заходу є «частиною інформаційної кампанії Вашингтону» проти Ірану.

Так само активно пропагандували первісні заперечення Ірану й численні інші російські засоби інформації, прямо чи опосередковано підконтрольні російській державі.

Маргарита Симоньян у своїх дописах прямо не згадувала про справу збиття над окупованою частиною українського Донбасу 2014 року пасажирського літака «Малайзійських авіаліній» – за даними розслідування, його збили ракетою з зенітно-ракетного комплексу Збройних сил Росії, який прибув на місце події перед збиттям і відразу після нього був повернутий до Росії. Москва досі, попри всі дедалі численніші докази, заперечує свою причетність. Але про цю справу нагадують у численних коментарях до цих її дописів у твітері.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.