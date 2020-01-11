Прем’єр пообіцяв фінансову допомогу родинам загиблих при збитті літака в Ірані

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пообіцяв фінансову допомогу родинам загиблих унаслідок збиття українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Як сказав він у відеозверненні, уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги, а також проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції 1999 року, яка визначила сучасні принципи відшкодувань за жертв авіакатастроф.

«Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих. Держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову. Крім того, авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу. Наші дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони», – заявив Гончарук.

Незадовго до цієї заяви відбулася телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського й Ірану Хасана Роугані, в якій, серед іншого, теж ішлося про необхідність юридично врегулювати питання компенсацій від іранської сторони.

«Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран», – заявив Зеленський у відеозверненні після цієї розмови.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.