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12 січня 2020, Київ 13:43
Новини | Міжнародні

Британський посол в Ірані заперечив, що брав участь у демонстраціях

Протести в Тегерані 11 січня

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Посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр, якого затримали силовики у Тегерані 11 січня, заперечив, що брав участь у протестах.

Про це дипломат написав на своїй сторінці у твіттері.

«Я пішов на подію, яка позиціонувалась як вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Це нормально – хотіти висловити шану їхній пам’яті, адже дехто з жертв були британськими громадянами. Пішов через п’ять хвилин, коли дехто почав скандувати», – зазначив Макейр.

Як повідомляли у ЗМІ, посол був затриманий на кілька годин за звинуваченнями у підбурюванні студентів, але невдовзі дипломата звільнили.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб засудив такі дії іранських силовиків, зазначивши, що це рухає Іран у бік політичної ізоляції та статусу парії.

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У столиці Ірану Тегерані студенти й інші активісти 11 січня провели акцію із закликами до справедливості після того, як влада країни визнала, що помилково збила український пасажирський літак.

За повідомленнями, акцію біля Технологічного університету імені Аміра Кабіра врешті розігнала поліція, яка визнала заклики «радикальними» і «деструктивними». За іншими повідомленнями, такі протести відбулися і біля ще одного з тегеранських університетів, а також у кількох інших містах Ірану.

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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Найбільше серед загиблих було громадян самого Ірану, також значна частина громадян інших країн були іранцями за походженням.

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Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

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