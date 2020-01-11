Франція: орган розслідувань щодо авіабезпеки візьме участь у роботі з «чорними скриньками» збитого Іраном літака в Україні

Орган розслідувань щодо авіабезпеки Франції повідомив, що візьме участь у роботі з обома «чорними скриньками» збитого в Ірані українського авіалайнера і що ця робота відбудеться в Україні.

«Аварія «Боїнга-737» бортномер UR-PSR компанії «Міжнародні авіалінії України» 8 січня 2020 року: Бюро розслідувань і аналізу питань безпеки цивільної авіації підтверджує, що візьме участь у технічній роботі з голосовим і параметричним бортовими реєстраторами, яка буде здійснена в Україні», – мовиться в повідомленні цього бюро у твітері.

У ньому також додано, що за графік слідчих дій і поступ розслідування відповідальні органи розслідувань повітряних інцидентів Ірану.

Лише за кілька годин до цього, близько полудня 11 січня, цей орган заявляв, що, всупереч повідомленням деяких засобів інформації, на той час до нього ще не зверталися з проханням надати допомогу в роботі з обома бортовими реєстраторами збитого лайнера.

Про можливі коментарі України чи Ірану з цього приводу наразі не відомо.

Раніше 11 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Роугані, за результатами якої повідомив, що сторони домовилися, зокрема, про початок спільної роботи для розшифровки двох бортових самописців, про повну юридичну й технічну взаємодію в розслідуванні катастрофи.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану імені імама Хомейні вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.

За міжнародними нормами, розслідування авіакатастроф веде, як правило, країна, на території якої сталася катастрофа, до нього мають залучатися й представники країн, у яких був виготовлений і сертифікований літак, що зазнав аварії, із яких походить авіакомпанія-експлуатант літака тощо, зокрема й країна, де були вироблені двигуни літака – в останньому випадку це Франція. Крім того, Франція є однією з низки країн, що мають досвід зняття даних із пошкоджених «чорних скриньок» літаків.

Іран, який веде розслідування нинішньої катастрофи, вже заявляв, що обидва бортові самописці літака пошкоджені, але їх не передадуть для аналізу фахівцям американської компанії «Боїнг», виробника українського літака, а будуть досліджувати в самому Ірані. 10 січня в Тегерані заявили, що це дослідження планують здійснити з допомогою фахівців із України, Франції, Канади й Росії в Мехрабаді – другому з тегеранських аеропортів.