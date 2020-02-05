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05 лютого 2020, Київ 22:40
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Відео аварії літака в Стамбулі

Відео аварії літака в Стамбулі
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Внаслідок аварії літака у стамбульському аеропорті «Сабіха Ґекчен» постраждали 120 людей. 5 лютого літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Ґекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини. При цьому ніхто не загинув. Посадка відбувалася за складних погодних умов: сильного дощу і вітру. У літаку були 171 пасажир і шість членів екіпажу. Влада Стамбулу повідомляє, що рятувальники евакуювали людей. (Відео Reuters)

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