Відео аварії літака в Стамбулі

Внаслідок аварії літака у стамбульському аеропорті «Сабіха Ґекчен» постраждали 120 людей. 5 лютого літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Ґекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини. При цьому ніхто не загинув. Посадка відбувалася за складних погодних умов: сильного дощу і вітру. У літаку були 171 пасажир і шість членів екіпажу. Влада Стамбулу повідомляє, що рятувальники евакуювали людей. (Відео Reuters)