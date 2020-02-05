Аварія літака у Стамбулі: 120 людей поранені

Внаслідок аварії літака у стамбульському аеропорту «Сабіха Гекчен» постраждали 120 людей. Такі оновлені дані оприлюднила влада країни. Раніше повідомляли про 52 поранених.

5 лютого літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Гекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини.

При цьому ніхто не загинув. Посадка відбувалася за складних погодних умов: сильного дощу і вітру.

У літаку були 171 пасажир і шість членів команди.

Влада Стамбула повідомляє, що рятувальники евакуювали людей.

Місцеві телеканали повідомляли, що літак загорівся після жорсткої посадки, але пожежу швидко загасили.