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05 лютого 2020, Київ 21:10
Новини | Міжнародні

Аварія літака у Стамбулі: 120 людей поранені

5 лютого літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Гекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини

Внаслідок аварії літака у стамбульському аеропорту «Сабіха Гекчен» постраждали 120 людей. Такі оновлені дані оприлюднила влада країни. Раніше повідомляли про 52 поранених.

5 лютого літак, що летів до стамбульського аеропорту «Сабіха Гекчен» з Ізміру, при посадці викотився за межі злітно-посадкової смуги і розвалився на три частини.

При цьому ніхто не загинув. Посадка відбувалася за складних погодних умов: сильного дощу і вітру.

У літаку були 171 пасажир і шість членів команди.

Влада Стамбула повідомляє, що рятувальники евакуювали людей.

Місцеві телеканали повідомляли, що літак загорівся після жорсткої посадки, але пожежу швидко загасили.

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