Прем’єр Канади пообіцяв «правосуддя» після падіння літака МАУ в Ірані

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв «правосуддя» після падіння українського літака в Ірані, в якому були 57 громадян Канади.

«Ми не будемо відпочивати, поки не отримаємо відповіді», – сказав Трюдо 13 січня в Едмонтоні.

Міністр закордонних справ Франсуа-Філіпп Шампань очікує, що команда з розслідування авіакатастрофи зможе почати роботу 14 січня. Троє її членів, які вже отримали іранські візи, вирушили до Тегерана 11 січня. Іншим вісьмом експертам видали візи 12 січня, вони мають прибути до Ірану 13 січня. Наразі очікується віза для ще одного члена команди.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

Після цього у країні відбулися акції із закликами до справедливості.