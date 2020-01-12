МЗС Ірану викликало посла Британії після затримання під час акції протесту

Міністерство закордонних справ Ірану 12 січня викликало посла Великої Британії в Тегерані, якого іранські силовики затримали під час антиурядових демонстрацій 11 січня.

«Сьогодні Роба Макейра викликали через його поведінку, що суперечить правилам, і відвідування незаконної акції в суботу», – заявили в МЗС Ірану.

Сам посол заперечив, що брав участь у протесті. «Я пішов на подію, яка позиціонувалась як вшанування пам’яті жертв цієї трагедії. Це нормально – хотіти висловити шану їхній пам’яті, адже дехто з жертв були британськими громадянами. Пішов через п’ять хвилин, коли дехто почав скандувати гасла», – зазначив Макейр у твітері.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб засудив затримання посла і назвав це порушенням міжнародного права.

Як повідомляли у ЗМІ, Макейра затримали на кілька годин за звинуваченнями у підбурюванні студентів, але невдовзі відпустили.

У столиці Ірану Тегерані, а також в інших містах країни студенти й інші активісти 11 січня провели акцію із закликами до справедливості після того, як влада країни визнала, що помилково збила український пасажирський літак.

Акції протесту продовжилися і 12 січня.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Найбільше серед загиблих було громадян самого Ірану, також значна частина громадян інших країн були іранцями за походженням.

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.