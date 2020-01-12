Трамп закликав уряд Ірану не вбивати протестувальників, які вийшли на вулиці через збиття літака МАУ

Президент США Дональд Трамп у неділю через твітер закликав лідерів Ірану не вбивати протестувальників. У Ірані відбуваються велелюдні протести після того, як влада країни заявила про збиття літака української авіакомпанії МАУ внаслідок помилки. На борту літака, за повідомленнями ЗМІ, перебували 82 іранці, 63 громадянина Канади, та 11 українців.

Визнавши відповідальність за збиття літака МАУ, влада Ірану також вказала на те, що «людська помилка», яка призвела до трагедії, відбулась «під час кризи, яка була викликана авантюрною поведінкою США». Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф.

«(Звертаюсь) до лідерів Ірану – не вбивайте ваших протестувальників. Тисячі вже вбиті або ув’язнені вами, і світ спостерігає за тим, що відбувається. І що ще важливіше, США за вами спостерігають. Увімкніть Інтернет і дозвольте репортерам безперешкодно працювати! Припиніть убивати іранський народ!», – заявив Трамп.

Раніше, у суботу, президент США заявив про підтримку протестувальників, які вийшли на вулиці Ірану після того, як іранська влада визнала свою провину у випадковому збитті українського літака рейсу МАУ.

«Хороброму, багатостраждальному народові Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства, і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, й ми надихаємось вашою відважністю», — написав президент США, продублювавши свої слова і мовою фарсі.

«Уряд Ірану має дозволити правозахисним групам вести спостереження та повідомляти факти з місця подій про протести іранців, що тривають. Не має повторитися вбивство мирних протестувальників, не має бути відключення Інтернету», – також заявив президент Трамп у суботу.

У неділю, 12 січня у столиці Ірану Тегерані поновилися антиурядові протести, основна вимога яких – покарати винних у катастрофі українського літака, збитого іранськими військовими.

Більшість учасників протестів, які вийшли на демонстрації біля кількох університетів, – студенти.

У твітері очевидці публікують фото і відео протестів, зокрема, біля будівель університету імені Шахіда Бехешті.

Раніше в неділю посол Великої Британії в Ірані Роберт Макейр, якого затримали під час акцій 11 січня, заявив, що не брав участі в попередній демонстрації, а просто йшов на захід зі вшанування пам’яті жертв трагедії рейсу PS752. Він мотивував свій похід тим, що кілька жертв були британцями.

За словами Макейра, він залишив акцію через п’ять хвилин після того, як хтось почав вигукувати антиурядові гасла. Проте, британського посла затримали на кілька годин.

У неділю Макейр зазначив, що вважає своє затримання незаконним. Грубим порушенням міжнародного права назвав його і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Протести в Ірані проти вищого керівництва країни почалися в суботу – відразу після того, як командування Корпусу вартових ісламської революції визнало, що «помилково» збило ракетою український пасажирський літак, що виконував рейс Тегеран – Київ. Загинули всі, хто був на борту літака: пасажири і члени екіпажу, всього – 176 людей. Спочатку іранське керівництво стверджувало, що причиною катастрофи стало займання двигуна.

Після оголошення справжніх причин загибелі літака дехто з протестувальників на вулицях Тегерана, за даними напівофіційної агенції новин Fars, почав рвати зображення Касема Солеймані, чільного іранського військового діяча, вбитого 3 січня ударом з американського дрона.