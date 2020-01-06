Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ скликав у понеділок, 6 січня, позачергове засідання Північноатлантичної ради, яке розглянуло ситуацію на Близькому Сході в зв’язку з подіями навколо Іраку, повідомляють світові інформагенції. Столтенберґ ухвалив рішення скликати зустріч після консультацій із союзниками. Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані. А парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни. (Відео Reuters)