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06 січня 2020, Київ 23:43
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Столтенберґ: союз НАТО стурбований діяльністю Ірану в регіоні – відео

Столтенберґ: союз НАТО стурбований діяльністю Ірану в регіоні – відео
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ скликав у понеділок, 6 січня, позачергове засідання Північноатлантичної ради, яке розглянуло ситуацію на Близькому Сході в зв’язку з подіями навколо Іраку, повідомляють світові інформагенції. Столтенберґ ухвалив рішення скликати зустріч після консультацій із союзниками. Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані. А парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни. (Відео Reuters)

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