НАТО зупиняє тренувальну місію в іракській армії після вбивства Сулеймані

НАТО оголосило, що зупиняє тренувальну місію для солдатів в іракській армії після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

В Альянсі заявили, що навіть якщо очолювана Канадою місія продовжиться, питання безпеки для її персоналу будуть «першочерговими».

«Ми продовжуємо вживати всіх необхідних запобіжних заходів. Місія НАТО продовжується, але тренування тимчасово зупиняються», – сказав речник НАТО Ділан Вайт.

Впливовий іранський генерал, командувач силами «Кудс» Касем Сулеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня. Іран пообіцяв помститися за вбивство генерала.