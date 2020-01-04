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05 січня 2020, Київ 00:34
Новини | Міжнародні

НАТО зупиняє тренувальну місію в іракській армії після вбивства Сулеймані

Впливовий іранський генерал, командувач силами «Кудс» Касем Сулеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня

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НАТО оголосило, що зупиняє тренувальну місію для солдатів в іракській армії після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

В Альянсі заявили, що навіть якщо очолювана Канадою місія продовжиться, питання безпеки для її персоналу будуть «першочерговими».

«Ми продовжуємо вживати всіх необхідних запобіжних заходів. Місія НАТО продовжується, але тренування тимчасово зупиняються», – сказав речник НАТО Ділан Вайт.

Впливовий іранський генерал, командувач силами «Кудс» Касем Сулеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня. Іран пообіцяв помститися за вбивство генерала.

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