Брифінг Пристайка щодо катастрофи PS752 (трансляція)

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко дає брифінг щодо розслідування авіакатастрофи рейсу PS752 «Міжнародних авіаліній України» в Ірані.

Початок брифінгу був запланований на 18 годину 10 січня. Міністр вийшов до преси Радіо Свобода веде пряму трансляцію виступу Пристайка.



Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Представники США, Канади і Великої Британії заявили про «високу ймовірність» того, що літак збила іранська ракета, можливо, помилково. Іран це заперечує.