В Ірані створили групу допомоги родинам загиблих у збитому літаку МАУ – ЗМІ

Речник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив про створення спеціальної робочої групи, яка допомагатиме із консульскими питаннями родинам загиблих внаслідок авіакатастрофи поблизу Тегерану у середу, повідомляє агенція MEHR.

Окрім того, за словами Мусаві, усім політичним та дипломатичним представництвам наказали дбайливо займатися запитами від постраждалих сімей.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.