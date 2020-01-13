Пресслужба президента України опублікувала 13 січня відео, як українські експерти вивчають місце падіння літака Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 через кілька днів після аварії. 11 січня з самого ранку іранська влада визнала, що український літак був збитий помилково. Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що «через людську помилку були запущені ракети, які спричинили жахливу катастрофу українського літака та загибель 176 невинних людей». Він додав, що розслідування продовжується, назвавши трагедію «непрощенною помилкою». Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Ірану є кроком у правильному напрямку, й наголосив, що винні у цьому мають бути покарані. Український літак Boeing 737-800NG рейсу PS752 із Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після злету з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). (Відео Reuters)