Канада скликає в Лондоні зустріч міжнародної групи щодо збиття літака МАУ в Ірані

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань 16 січня в Лондоні головуватиме на зборах Міжнародної групи з координації та реагування щодо збиття літака рейсу PS752 в Ірані.

Як повідомляє сайт канадського уряду, офіційні представники Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії зустрінуться, щоб «обговорити необхідність ретельного розслідування та способи забезпечення повної співпраці з боку іранської влади» задля «прозорості та справедливості, включно із компенсацію для родин та близьких жертв».

«Країни-члени міжнародної групи… є об'єднаними у цій трагедії. Разом ми будемо продовжувати очікувати і вимагати від іранської влади повної співпраці та підзвітності. Нашим пріоритетом залишається забезпечення підтримки сімей та близьких жертв», – сказав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Іранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.