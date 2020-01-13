Збиття літака МАУ: з Ірану повертаються українські рятувальники – Данілов

В Україну з Ірану повертається частина українських фахівців, які працювали на місці падіння літака Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, повідомив Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

«Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним», – розповів Данілов.

Інші українські фахівці продовжують роботу в Ірані, додав він.

«Усі, хто мають залишатися, – хто займається слідством, хто займається питаннями ДНК, хто займається спеціалізованими службами, – всі, хто мають там залишатися, вони залишилися», – наголосив секретар РНБО.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.