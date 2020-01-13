Світові агенції та соціальні мережі – про протести в Тегерані через збиття літака

Що відбувається у столиці Ірану? Чого вимагають учасники протестів у Тегерані? Як це пов’язано із збиття пасажирського літака українських авіаліній? Яку інформацію поширюють інформаційні агенції та соціальні мережі? Голос Америки підготував огляд.

«Вони брешуть, що наш ворог – Америка. Наш ворог тут», – кричать люди на відео, яке поширили у Twitter відеозапису демонстранти біля університету у столиці Ірану – Тегерані.

Агентство Reuters, посилаючись на розповіді жителів іранської столиці, повідомляє, що на вулицях міста багато поліції, а тисячі демонстрантів вимагають покарати відповідальних за збиття пасажирського літака.

Агенція повідомляє, що демонcтранти закликали поліцію долучитися до них, вигукували антиурядові гасла, а також кричали «Геть диктатора», маючи на увазі верховного правителя країни аятолу Алі Хаменеї.

Іранська служба новин ILNA повідомляє, що поліція розігнала тритисячний натовп демонстрантів.

Агентство Associated Press поширює відео, на якому люди несуть поранену жінку. За нею по землі видно кривавий слід. Люди вигукують, що жінку було поранено кулею в ногу.

У повідомленні державного телебачення Ірану керівник тегеранської поліції Хосейн Рахімі заявив, що його підлеглі отримали наказ виявляти стриманість.

«На протестах поліція не стріляла, бо столична служба отримала наказ виявляти стриманість», – сказав Рагімі.

Про протести повідомляли також із Ісфахана та інших міст.

Президент США Трамп застеріг владу Ірану від застосування сили проти мітингувальників.

Непорозуміння із британським послом

У суботі іранська поліція не короткий час затримала британського посла в Тегерані Роба Макера, який сказав, що брав участь у вшануванні загиблих і не знав, що подія перетвориться на протест.

«Можу підтвердити, що я не брав участі у жодних демонстраціях. Я пішов на подію, яка була названа вшануванням жертв трагедії рейсу #PS752. Це нормально – вшановувати пам'ять. Деякі жертви були британцями. Я пішов звідти через 5 хвилин після того, як почалися скандування».

Він стверджує, що був заарештований тридцятьма хвилинами по тому, як покинув те місце.

Британія оголосила офіційний протест заявивши, що посол був затриманий «безпідставно і без пояснень», що є «грубим порушенням міжнародних законів».

Заступник іранського міністра закордонних справ згодом написав у Twitter, що Макер був заарештований «як невідомий іноземець під час нелегального зібрання».

Аббас Арраґчі стверджує, що коли поліція повідомила про арешт чоловіка, який назвався британським посом, то він спочатку не повірив.

Але він каже, що згодом розмовляв з Макером по телефону і зрозумів, що то був справді британський посол, якого відпустили через 15 хвилин.

Канада вимагає справедливості

Канадський прем'єр-міністр заявив, що домагатиметься «справедливості і відповідальності» за загибель людей у збитому українському авіалайнері.

Джастін Трюдо взяв участь 12 січня у траурній церемонії в Едмонтоні, де мешкали 13 загиблих пасажирів літака.

«Ви напевне почуваєтеся нестерпно самотніми, але ви не одні. Ціла країна з вами сьогодні і так буде сьогодні, завтра і в прийдешні роки», – сказав Трюдо.

Як все почалося?

Третій день в Ірані тривають антиурядові протести через збиття іранськими військовими літака «Міжнародних авіаліній України» вранці 8 січня 2020 року.

Усі люди на борту загинули – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу: 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів), і ще громадяни шести країн. Більшість загиблих – іранці, а бо ж вихідці з Ірану. Влада Ірану кілька днів заперечувала, що літак був збитий і тільки 11 січня офіційно визнала, що літак був «помилково» збитий силами протиповітряної оборони.

Протест у Тегерані спалахнув, коли сотні люди вийшли зі свічками 11 січня, щоб вшанувати пам'ять загиблих у авіакатастрофі. Учасники акцій вигукували антиурядові гасла.

Протести почалися і в інших містах Ірану.

13 січня на мітинги вийшли студенти, зокрема акції пройшли в Технологічному університеті імені Шаріфа та Університеті Аміра Кабіра в Тегерані.

Демонстранти в іранський столиці та інших містах Ірану висловлюють обурення діями владних органів, які спочатку твердили про «технічні проблеми з літаком» і не визнали одразу, що його збили іранські військові.

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