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14 січня 2020, Київ 19:00
Новини | Політика

Рада висловилася за незалежне розслідування авіакатастрофи українського літака в Ірані

Портрети загиблих членів екіпажу літака Boeing 737-800NG, аеропорт «Бориспіль», 8 січня 2020 року

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Верховна Рада України наполягає на проведенні незалежного розслідування обставин катастрофи пасажирського літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» біля аеропорту Тегерана 8 січня. Відповідну заяву підтримали у вівторок 368 народних депутатів.

«Верховна Рада наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії і закликає керівництво Ісламської Республіки Іран до відкритої співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, а також надання усілякого можливого сприяння їхній роботі», – йдеться в заяві.

Верховна Рада також очікує офіційного вибачення Ірану за збиття українського літака та загибель його екіпажу та пасажирів і закликає Іран визнати свою повну відповідальність.

Крім того, парламент закликав світову громадськість і міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення та покарання винних, повернення тіл загиблих, а також сприяти, щоб іранська сторона здійснила всі компенсаційні виплати.

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«Верховна Рада закликає Міжнародну організацію цивільної авіації вжити заходів для своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібним трагедіям у майбутньому», – йдеться в заяві.

Рада закликала органи державної влади України інформувати суспільство про результати розслідування катастрофи.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Уранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали, що літак помилково збили іранські сили протиповітряної оборони.

14 січня офіційний Тегеран повідомив, що через катастрофу літака були заарештовані «деякі особи».

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